Youssef En-Nesyri'nin kaçırdığı pozisyon taraftarın tepkisini çekti

UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maçında Viktoria Plzen ile Fenerbahçe, zorlu mücadelede Çekya'da karşı karşıya geldi.

Karşılaşma, 0-0 berabere bitti.

Karşılaşmaya, Fenerbahçeli futbolcu Youssef En-Nesyri'nin ilk yarının son anlarında kaçırdığı gol damga vurdu.

MAÇA DAMGA VURAN AN

Maçın 41. dakikasında gelişen Fenerbahçe'nin hızlı atağında, Anderson Talisca'nın harika ara pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan En-Nesyri'nin sol ayağıyla yaptığı vuruş, çok zayıf kaldı ve kaleci Jedlicka'nın kucağına gitti.

Bu an, Fenerbahçe için maçın kader anlarından biri oldu.

TARAFTARA SAÇ BAŞ YOLDURDU

Kaçan bu gol sonrası Fenerbahçeli taraftarlar, sosyal medya üzerinden Faslı golcüye büyük tepki gösterdi.

Yapılan yorumlarda En-Neysri'nin yerine Jhon Duran'ın ilk 11'de forma giymesi gerektiği, Faslı oyuncunun oynatılmaması yönünde fikirler dile getirildi.