Yüksek divan kurulu başkan adayı Sevil Becan, basın mensuplarıyla bir arada Fenerbahçe’de 2018-2021 yılları arasında yönetim kurulu üyeliği görevi üstlenen Sevil Becan, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı’na aday olduğunu duyurdu.

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DHA

Fenerbahçe Spor Kulübü Seçimli Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, 27 Nisan Cumartesi günü Faruk Ilgaz Tesisleri’nde gerçekleştirilecek.

Nihat Tokat ve Şekip Mosturoğlu’nun ardından Sevil Becan da yaptığı basın toplantısıyla sarı-lacivertli kulübün divan kurulu başkanlığı için adaylığını açıkladı.

Becan, Ülker Stadyumu 1907 Tribünü’nde gerçekleştirilen basın toplantısında adaylığına dair açıklamalarda bulundu.

Birlik ve beraberlik mesajı verdi

Sarı-lacivertli kulübün birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmesi gerektiğini söyleyen Becan, şu şekilde konuştu:

Fenerbahçe’nin geleceğe umutla bakabilmesi için neler olmalı gerektiğini düşündüğümde kamplaşma ve karşıtlıkların bitmesi, Fenerbahçelilik değerlerini, birlik ve bütünlüğü korumak, ilk aklıma gelenler. Adaylık sürecinde istişareler yaptığımızda en çok üzerinde durduğumuz konu bu oldu. Yakın tarihimizde 2 önemli gün var. 3 Temmuz ve 2 Nisan. 3 Temmuz’a baktığımızda yöneticiyle, taraftarıyla camia öyle bir bütünleşti ki sonunda hem haklı olduğu ortaya çıktı hem de davalar büyük bir takip süreciyle devam etmektedir. 2 Nisan’a gelince kongre üyeleri bütün işlerini bir kenara bırakmış ve Kadıköy’e koşarak gelmiştir. Böyle bir değer hangi kulüpte vardır?

"Divan Kurulu’nda bir reforma ihtiyaç var"

Yüksek Divan Kurulu’nun işleyişinde değişiklikler olması gerektiğini vurgulayan Becan, şu ifadeleri kullandı:

Divan Kurulu’nda bir reforma ihtiyaç var. Biz bunu başlatabileceğimizi düşünüyoruz. 5 binin üzerinde Divan Kurulu üyesi var. 25 sene sonra elde ettiğiniz bir kümenin içerisindeyseniz, bu ortalama bir kulübün üye sayısına eş değer. Bizler, daha farklı bir yönetime ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Zaman içerisinde neler olacağını açıklayacağım. Başka bir yüksek divan kurulu anlayışı ve işleyişi mümkün. 3 ayda bir toplanıyorsunuz ve önünüze gelen raporlar dinleniyor. Orada dile getirilen görüşler, çoğu üyenin dinlemek istemediği görüşler olabiliyor. Eleştiriler olur mu, evet olması lazım. Eleştiriler yön verdiği sürece makbuldür.

"Tek başına bir başkanlık divanı yönetilmez"

Fenerbahçe’nin dünyanın en büyük spor kulübü olduğunu, kamplaşma ve birbirinden uzaklaşma durumlarının prestij kaybına neden olduğunu aktaran Sevil Becan, şu şekilde konuştu:

Tek başına bir başkanlık divanı yönetilmez. Kurul üyelerinin donanımları ve birbirleriyle uyumu çok önemli. Bu konuya titizlikle çalışıyoruz. Vahit Özmen, bizim kurul üyelerimizden birisi olacak. Tüm camiamızdan bir ricam var. Biz yola çıktık, yapılacakları gördük. Kazanalım ya da kaybedelim, birlikte çalışmaya ve diğer adaylara destek vermeye hazırız.

"Ali Koç bana taraf olmayacağını söyledi"

Adaylığı sürecinde görüşmeler yaptığını ve yapmaya devam edeceğini söyleyen Becan, şu açıklamada bulundu:

Ben sayın Ali Koç’u ziyaret ettim. Kendisi bana taraf olmayacağını söyledi. Bu güzel bir şey. Ben de neden aday olduğumu ve projelerimi anlattım. Bu bir nezaket ziyaretiydi. Sayın Aziz Yıldırım’a da bir görüş talebi iletmiştim. Bir cevap gelmedi şu ana kadar. Sayın Şekip Mosturoğlu ile görüştük ve tanıştık. Ona da başarılar diliyorum. Onun bu kulüp için ödediği bedeller vardır. Kendisine çok saygı duyuyorum

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)