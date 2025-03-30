Yüksel Yıldırım: Avrupa'ya gitmek istiyoruz

AA & Ensonhaber

Süper Lig’in 29’uncu haftasında Samsunspor, kendi sahasında karşılaştığı Kasımpaşa’ya 2-0 mağlup oldu.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Kasımpaşa'ya yenildikleri için üzgün olduğunu dile getirdi.

"SAÇMA SAPAN BİR OYUN OYNADIK"

Taraftarlardan özür dileyen Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

Kasımpaşa maçında saçma sapan bir oyun oynadık ve bu oyundan hepimiz utandık. Milli arayı bahane olarak göstermeyeceğiz. Bu mantıklı bir bahane olamaz ve bunu bahane olarak göstermek pek de mantıklı değil. Bugün aldığımız bu mağlubiyet asla bununla ilgili olamaz. Bizim acilen kendimize çekidüzen verip ve çok çalışıp geri kalan maçlarımızda Avrupa'ya gitmek için gerekli puanları almamız lazım.

"AVRUPA'YA GİTMEK İSTİYORUZ"

Yıldırım, taraftarlar gibi kendisinin de Avrupa Ligi'ne takımın katılmasını çok istediğini belirterek, şunları dedi: