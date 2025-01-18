Yüksel Yıldırım: Hakem, Beşiktaş kazansın istedi

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Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, ligin zorlu ekiplerinden Reeder Samsunspor'u sahasında konuk etti.

Karşılaşma boyunca iki takım da birçok net pozisyona girerken gol sesi çıkmadı.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, bu maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"HAKEM BİZİ MAHVETTİ"

Ekol TV'ye konuşan Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

10 kişi ile 1 puan, tabii ki seviniyoruz. 64'ten 96'ya kadar 10 kişi oynadık. 1 puanla çıktığımıza seviniyorum ama ondan önce denk bir maçtı. 3 puan için çalıştık bütün hafta. Tek parola galibiyetti. 10 kişi Beşiktaş'ı yenmek, zoru başarmaktı. Az kalsın onu da yapacaktık. 1 puana razıyız. Beşiktaş artık bizim ilk 3, ilk 5 için rakiplerimizden biri. Biz Samsunspor olarak hedefimizi büyüttük. Kesinlikle kırmızı kart değil, çok ağır. Çok kızdım. Bizi mahvetti hakem. Hakemin büyük hatası yok. Bir iki yanlış korner gösterdi ama Samsunspor'a kolay sarı kart gösterdi. İkinci sarı kart ağır oldu. Dengemizi değiştirdi. Hakemin çok etkisi yok ama bir tane sarı kartı birçok şeyi değiştirdi. Samsunspor olarak mutsuzuz.

"KİM YAPMIŞSA ON NUMARA YAPMIŞLAR"

Samsunspor'un maç sonu paylaşımı hakkında konuşan Yıldırım, şu sözleri sarf etti:

Mükemmel, kim yapmışsa on numara yapmışlar. Bravo, tebrik ederim onları. Haberim yoktu. Bağımsız çalışıyorlar, profesyonel. Ben gerekli durumlarda karışıyorum. Güzel bir profesyonel icra kurulumuz var.

"HAKEM, BEŞİKTAŞ KAZANSIN İSTEDİ"

Beşiktaş'ın durumu hakkında konuşan Yıldırım, şunları dedi:

Fenerbahçe ile Galatasaray, Türkiye'de ayrı bir kulvarda ikisi. Beşiktaş ve Trabzonspor, iyi para harcadı. Başakşehir var. Bizim bütçemiz dar. 3. olmak için iyi bir takım olmanız gerekiyor. Tesadüfe değil. Bizim bulunduğumuz yer tesadüf değil. Hocamız Thomas Reis de Türkiye'yi seviyor, biliyor artık. Ligi çok iyi buluyor kendisi. Hayatında ilk defa böyle bir başarı yakalıyor. Seviliyor. Hakemler konusunda pek mutlu değil. Bugün bizim bunu söyleme hakkımız var. İkinci sarı kart ağır bir karardı ama adalet yerini buldu. İkinci sarı kart, VAR'a gitmiyor. Hakem bizi öyle güzel doğradı... Bizim oyuncularımıza çok ucuz sarı kart gösterdi. Keşke Beşiktaş'a da gösterseydi. Hakem bugün yanlıydı, bir gol atmadığı kaldı! Beşiktaş'ın kazanmasını istedi. Ama önemli değil, kalecimiz, direkler korudu bizi.

"BEŞİKTAŞ HOCAMIZA TEKLİF YAPMIŞ"

Beşiktaş'ın Thomas Reis'a teklif ilettiğini söyleyen Yıldırım, şu ifadeleri kullandı: