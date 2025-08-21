Abone ol: Google News

Yunan gazetecinin sözlerine Zeki Yavru'dan gülerek cevap geldi

Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi Play-Off aşamasında Yunan ekibi Panathinaikos ile karşılaşacak. Kritik maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında temsilcimizin kaptanı Zeki Yavru, Yunan gazetecinin bir ifadesi üzerine tam 17 saniye boyunca gülerek karşılık verdi. O anlar sosyal medyada gündem oldu...

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 21.08.2025 10:23

Samsunspor Kaptanı Zeki Yavru, Panathinaikos maçı öncesinde basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli futbolcunun kendilerine sorulan sorulara rahat tavırlarla cevap vermesi dikkati çekti.

YUNAN GAZETECİ FAVORİ PANA DEDİ 

Bir Yunan gazeteci basın toplantısında Panathinaikos'un 'favori' olduğunu söyledi.

Yunan gazetecinin ifadesi üzerine tecrübeli oyuncu, "Onları hayal kırıklığına uğratmak istiyoruz" dedi.

ZEKİ 17 SANİYE BOYUNCA GÜLEREK KARŞILIK VERDİ 

Zeki Yavru bu sözün ardından tam 17 saniye güldü.

Yunan gazeteciler, tecrübeli oyuncunun cevabından ve tavırlarından rahatsız oldu.

Eshspor Haberleri