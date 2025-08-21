Yunan gazetecinin sözlerine Zeki Yavru'dan gülerek cevap geldi

Samsunspor Kaptanı Zeki Yavru, Panathinaikos maçı öncesinde basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Tecrübeli futbolcunun kendilerine sorulan sorulara rahat tavırlarla cevap vermesi dikkati çekti.
YUNAN GAZETECİ FAVORİ PANA DEDİ
Bir Yunan gazeteci basın toplantısında Panathinaikos'un 'favori' olduğunu söyledi.
Yunan gazetecinin ifadesi üzerine tecrübeli oyuncu, "Onları hayal kırıklığına uğratmak istiyoruz" dedi.
ZEKİ 17 SANİYE BOYUNCA GÜLEREK KARŞILIK VERDİ
Zeki Yavru bu sözün ardından tam 17 saniye güldü.
Yunan gazeteciler, tecrübeli oyuncunun cevabından ve tavırlarından rahatsız oldu.