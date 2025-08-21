Yunan gazetecinin sözlerine Zeki Yavru'dan gülerek cevap geldi Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi Play-Off aşamasında Yunan ekibi Panathinaikos ile karşılaşacak. Kritik maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında temsilcimizin kaptanı Zeki Yavru, Yunan gazetecinin bir ifadesi üzerine tam 17 saniye boyunca gülerek karşılık verdi. O anlar sosyal medyada gündem oldu...