Yunus Akgün, Adana Demirspor'da parladı

TFF 1. Lig'de Tuzlaspor ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Adana Demirspor 3-1 kazanırken son haftaların formda ismi Yunus Akgün yine maça damga vurdu.

Adana Demirspor, Ümit Özat'ın görevinden ayrılması ve Cüneyt Dumlupınar'ın teknik direktörlüğe getirilmesinin ardından Tuzlaspor'a konuk oldu. Mücadeleye damga vuran isimlerden biri Yunus Akgün oldu.

Maça çok hızlı başlayan Adana Demirspor, 11. dakikada Aurelien Chedjou ile 1-0 öne geçti. Hamidou Traore'nin 18. dakikadaki golüyle konuk ekip farkı 2'ye çıkardı: 0-2.

44'te Galatasaray'dan kiralık giden Yunus Akgün, Adana Demirspor'u iyice rahatlattı. Adana Demirspor, ikinci yarı oyunu rölontaye alırken; Thuram'ın 86. dakikadaki golüne engel olamadı.

4. GOLÜNÜ KAYDETTİ

Türkiye Kupası dahil 12 karşılaşamada forma giyen Yunus Akgün toplamda 4. golünü attı. Akgün'ün performansı büyük alkış aldı.

Karşılaşmadan 3-1 galip ayrılan Adana Demirspor, puanını 25 yaptı ve haftaya 27 puanla giren Tuzlaspor ile arasındaki puan farkını 2'ye indirdi.

Mücadelenin ardından özellikle Galatasaray taraftarı Yunus Akgün'e büyük övgü yağdırdı.