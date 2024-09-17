Yunus Akgün, bu sezonki ilk golünü attı

İHA
Süper Lig’in 3. hafta erteleme maçında Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Gaziantep FK ile mücadele etti.
Okan Buruk'un ekibi, rakibini 3-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.
Sarı-kırmızılıların ikinci golünü Yunus Akgün kaydetti.
YUNUS, GOLÜ BULDU
Müsabakanın 26. dakikasında Dries Mertens’in sağ kanattan yerden ortasında ceza sahası içinde Michy Bathuayi’nin verdiği topu alan Yunus, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skor 2-0’a geldi.
BU SEZON İLK KEZ GOL ATTI
24 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon ilk gol sevincini yaşadı. Süper Lig’de 5 maçta da forma giyen Yunus 2’sine 11’de başladı.
Karşılaşmada 11’de görev alan Yunus Akgün 72. dakikada yerini Yusuf Demir’e bıraktı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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