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    Yunus Akgün: Çok daha iyi bir takım olacağımıza inanıyorum

    Galatasaray'ın, Antalyaspor'u 1-0 yendiği maçın ardından konuşan Galatasaray futbolcusu Yunus Akgün, "İnşallah nice galibiyetler bizimle olur ve sonu şampiyonluk olur." dedi.
    • Haber Merkezi
    • 08.08.2022 - 01:00
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    Yunus Akgün: Çok daha iyi bir takım olacağımıza inanıyorum

    Galatasaray'da Yunus Akgün, 1-0 kazanılan Antalyaspor mücadelesini değerlendirdi.

    "Camiamıza ilk maç hayırlı olsun"

    Yunus Akgün, "Galatasaray formasıyla yeniden sahada olmak beni çok mutlu ediyor. Bütün takım arkadaşlarımın yüreğine sağlık. Bu havada, Antalyaspor gibi formda bir takımı yendiğimiz için mutluyuz. Giresunspor maçı var, ona konsantre olacağız. Camiamıza ilk maç hayırlı olsun. İnşallah nice galibiyetler bizimle olur ve sonu şampiyonluk olur" dedi.

    "Çok daha iyi bir takım olacağımıza inanıyorum"

    Genç futbolcu, açıklamalarını, "Şu an yönetimimiz, hocalarımız, takım arkadaşlarımız olarak birlik içerisindeyiz. Kazandığımız için ayrıca motiveyiz. Yeni transferler de geliyor, çok daha iyi bir takım olacağımıza inanıyorum." sözleriyle noktaladı.

    Yunus Akgün: Çok daha iyi bir takım olacağımıza inanıyorum #1


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