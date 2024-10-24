Yunus Emre Konak: Daha çok süre alacağıma inanıyorum

AA

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brentford'da forma giyen Türk futbolcu Yunus Emre Konak, daha fazla süre alarak kendisini ispatlayacağını söyledi.

Altyapısından yetiştiği Sivasspor'da geçen sezon ilk kez profesyonel olan 18 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'in ilk yarısında forma giydiği 17 maçta sergilediği performansın ardından Premier Lig'in yolunu tuttu.

İNGİLTERE KARİYERİ ŞANSSIZ BAŞLADI

On sekiz yaşına girdikten bir gün sonra yaklaşık 4,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Brentford'a transfer olan Yunus Emre'nin İngiltere kariyeri şanssız bir şekilde başladı.

Antrenmanda yaşadığı sakatlığın ardından tendonu kopan genç oyuncu, uzun bir süre sahalarda uzak kaldı.

5 MAÇTA 45 DAKİKA SAHADA KALDI

Tedavi sürecini iyi geçiren Yunus Emre, bu sezon İngiltere Lig Kupası'nda Colchester United'ı 1-0 yendikleri ikinci tur maçının 89. dakikasında oyuna girerek ilk kez Brentford forması giydi.

Yunus Emre Konak, bu sezon 3'ü Premier Lig'de, 2'si de İngiltere Lig Kupası'nda olmak üzere görev yaptığı 5 maçta 45 dakika sahada kaldı.

"İNGİLTERE'DE KARİYERİM ÇOK İYİ GİDİYOR"

Yunus Emre Konak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Brentford'a transfer olduktan sonra ciddi bir sakatlık yaşadığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Adaptasyon ve sakatlık sürecim çok iyi geçti. İngiltere'de kariyerim çok iyi gidiyor. Teknik direktörle aramız iyi. Beni oynatmaya başladı. Daha çok süre alacağıma inanıyorum. Kendime güveniyorum. İdmanlarda elimden geleni yapıyorum.

"BANA ÖZ GÜVEN VERİYORLAR"

Bu sezon daha fazla forma şansı bularak kendisini ispatlayacağını vurgulayan Yunus Emre, şu değerlendirmede bulundu: