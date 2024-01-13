Yusuf Erdoğan: Bu sahada futbol oynamak mantık dışı

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Süper Lig'in 20. haftasında Rizespor sahasında Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. Rize Stadı'nda oynanan müsabakayı ev sahibi takım 1-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmadaki tek golü 54. dakikada Attila Mocsi kaydetti.

Rizespor bu galibiyetle puanını 32 yaptı ve 5. sıraya yükseldi. Adana Demirspor ise 29 puanda kaldı ve 6. sıraya geriledi.

Mücadelenin ardından ise Adana Demirspor'un milli futbolcusu Yusuf Erdoğan, çarpıcı açıklamalara imza attı.

"Bütün ülkemin, şehit ailelerinin başı sağ olsun"

Yusuf, sözlerine şu şekilde başladı:

"Sadece vicdan istiyorum biraz"

31 yaşındaki isim ayrıca şunları dedi:

Futbolun dışında bir şeyler söylemek istiyorum. Yıllardır bu ligde oynayan bir futbolcu olarak artık son noktaya geldiğimizi söyleyebilirim. Pandemide insanlar belki çocuğunu, eşini öpmeye çekinirken bu korona yüzünden, bizi maç oynatıp, sonra hiçbir şey olmamış gibi sezonu iptal etmeleri... Bugün biz futbol oynayan bir takımız, bu sahada futbol oynatmak mantık dışı, vicdan dışı. Kar yağacağı belli, belki daha önceye alınabilirdi. Bize bir şey olsa, kim sorumluluk alacak? Pandemi döneminde düşmemek için mücadele eden takımlarda, şampiyon olmaya çalışan takımlarda, Muslera'nın ayağı kırılmıştı. Konyasporlu Volkan'ın çapraz bağları koptu. Nerede şu anda? Kendi kendine mücadele ediyor şu anda. Artık söyleyecek bir şey yok gerçekten. Beni duymalarını istiyorum. Bu kadar futbolcu sağlığının, futbolcu vücudunun bu kadar ucuz olduğu futbolda bazı şeylerin değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Bugün kazanıp kazanmamak umurumda değil, bugün biri sakatlansa kim verecekti hesabını? Eksi derecede futbol oynuyoruz. Top sürmeye müsait değil. Yanlış basıyorsun, düşünce kayaya düşmüş gibi oluyorsun. Rizespor'u tebrik ediyorum. Artık maç oynamak çok önemli değil sadece vicdan istiyorum biraz.