Yüzde 4.8'i satılmıştı: Fenerbahçe hisselerini kimin aldığı belli oldu

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında konuşan eski başkan Ali Koç, kulübe ilişkin önemli değerlendirmeler yaptı.

Koç, yüzde 4.8'lik hisse alımını gerçekleştiren yabancı sermayeli şirketin Citibank olduğunu duyurdu.

Koç bu işlem çevresinde art niyet aramanın doğru olmadığını savundu.

"GİZLİ DEĞİL, CİTİBANK İLE ANLAŞMA YAPILDI"

Geçmişte daha büyük oranda hisse satışı yapılmasına rağmen ses çıkarılmadığını belirten Koç, "Banka borçları ve futbolcu maaşları, diğer ihtiyaçlar için bu para kullanıldı." dedi.

Ali Koç'un konuyla ilgili açıklaması şöyle:

"Murat Bey hisse satmama gibi düşüncelerinin olduğunu söyledi. Bizim de böyle bir amacımız olmayacaktı. Sermaye artışı için de bu izinler önemli. 4.8'lik hisse konusu var, sanki ben almışım gibi ve sanki gizli gibi. Citibank ile bu anlaşma yapıldı. Altında art niyet aranmasının amacı nedir? Geçmişte çok daha büyük oranda hisse satıldı ama yaprak kımıldamadı. Banka borçları ve futbolcu maaşları, diğer ihtiyaçlar için bu para kullanıldı. 4.8'i satınca yaygara kopartıldı, bu yaygarayı kopartanlar herkesin malumu."