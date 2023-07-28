Zaha ve Bakambu, Galatasaray ile ilk idmanlarına çıktı UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Zalgiris Vilnius ile oynayacağı rövanş karşılaşmasının hazırlıklarına devam eden Galatasaray'da yeni transferler Cedric Bakambu ve Wilfried Zaha, ilk kez takım antrenmanında yer aldı.

ensonhaber.com Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Litvanya ekibi Zalgiris Vilnius ile oynayacağı rövanş karşılaşmasının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. Ardından üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman topa sahip olma çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi. Yeni transferler idmanda Öte yandan yeni transferler Cedric Bakambu ve Wilfried Zaha, sarı-kırmızılı takımla ilk antrenmanlarına çıktı. Galatasaray, yarın saat 19.00'da yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.