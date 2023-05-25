Zaniolo'nun annesi İtalyan basınına kızdı: Yalan haber yapıyorsunuz Zaniolo'nun annesi Francesca Costa, İtalyan basınının oğlunun Galatasaray idmanlarında geri planda kaldığına yönelik haberlerine böyle cevap verdi.

Nicolo Zaniolo'nun annesi Francesca Costa, İtalyan basınının iddialarına sosyal medyadan yanıt verdi.

Costa, İtalyan basınında yer alan "Zaniolo takım içinde yalnız bırakılıyor" haberlerine tepki göstererek Instagram üzerinden paylaşım yaptı.

"Gerçekte olan"

Costa Corriere dello Sport gazetesinde yer alan fotoğrafların üzerine "Sizin görmek istediğiniz" yazarken bir diğer fotoğrafta Zaniolo'nun takım arkadaşlarıyla birlikte çekilen karelerini paylaşarak "Gerçekte olan" yazdı.

İşte o paylaşımlar:

Annesiyle fotoğraf tartışması akıllara geldi

Öte yandan Zaniolo'nun Roma'da oynarken annesiyle yaşadığı problem de akıllara geldi.

45 yaşındaki (o dönem 41) Francesca Costa'nın paylaştığı fotoğraflara kızan İtalyan futbolcu, "40 yaşını geçtin, bu fotoğraflar da ne? Dudağını neden büzerek selfie yapıyorsun?" diyerek annesini eleştirmiş, bu olaydan sonra Francesca, sosyal medya hesabını kilitlemişti.

Zaniolo'nun kızdığı fotoğraflardan bazıları şu şekilde: