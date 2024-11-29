Zeki Yavru: Öğrencilerle birlikte olmaktan gurur duyuyoruz

DHA

Samsun’daki kırsal bölgelerde yaşayan öğrencilere forma ulaştırmak adına başlatılan projede, bin 57 adet forma satın alan özel okula, Samsunspor futbolcusu Zeki Yavru ve Başkan Vekili Veysel Bilen'den anlamlı bir ziyaret yapıldı.

Okulun konferans salonunda Yavru ve Bilen ile bir araya gelen öğrenciler, düzenlenen programdan dolayı çok mutlu olduklarını ifade etti.

"BİZ DE SİZLER GİBİ OKUL MASALARINDAN GELDİK"

Programda konuşan Zeki Yavru, şunları dedi:

Hepinize okul hayatınızda başarılar diliyorum. Biz de sizler gibi okul masalarından geldik. Ülkenize ve ailenize hayırlı bireyler olmanızı temenni ediyorum.

"PIRIL PIRIL PARLAYAN ÖĞRENCİLERİMİZİ GÖRMEK BİZİ DAHA DA MUTLU EDİYOR"

Samsun’da yaşayan öğrencilerin Samsunspor’a bu kadar değer verdiklerini görmenin onları mutlu ettiğini ifade eden Zeki Yavru, şu ifadeleri kullandı:

Sizin gibi pırıl pırıl parlayan öğrencilerimizin yanında konuşmak hiç de kolay değil. Çok kısa süre önce öğretmenler günüydü ve tekrardan bütün öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutlamak istiyorum. Burada sizinle olmak gerçekten çok mutluluk veriyor. Bizim ülkemiz için birçok yerde katkı sağlayabilirsiniz. Görüyorsunuz insansız hava araçları gibi birçok teknoloji bizim ülkemizden çıkıyor. Doktor olursunuz belki birinin hayatını kurtarırsınız. İnşallah hepinizin yolu bahtı açık olur.

"BÖYLE BİR MANZARAYLA KARŞILAŞMAKTAN ÇOK MUTLUYUZ"

Programda konuşan Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, şunları dedi: