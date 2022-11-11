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    Ziraat Türkiye Kupası 5. tur kura çekimi saat kaçta ve hangi kanalda? Seri başı takımlar..

    Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur kura çekimi için geri sayım başladı. Peki kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte cevabı..
    • 11.11.2022 - 10:50
    • Güncelleme : 11.11.2022 - 10:56
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    Ziraat Türkiye Kupası 5. tur kura çekimi saat kaçta ve hangi kanalda? Seri başı takımlar..

    Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur maçları dün tamamlandı. Tek maç eleme sistemi üzerinden oynanana müsabakalar sonrası 5. tura çıkan takımlar belli oldu.

    Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu kura çekimi bugün yapılacak. Kura çekimine bu turda Fenerbahçe, Trabzonspor, Konyaspor, Başakşehir ve Sivasspor dahil olacak.

    27 takımın 4. turu geçmesiyle toplam 32 takım 5. eleme turunda mücadele edecek. Bu turda seri başı sistemine göre eşleşecek olan takımlar tek maç eleme sistemine göre turu geçmeye çalışacak. Maçlar seri başı takımların sahasında oynanacak.

    İşte Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda seri başı olan takımlar ve olmayan takımlar..

    Ziraat Türkiye Kupası 5. tur kura çekimi saat kaçta ve hangi kanalda? Seri başı takımlar.. #1

    Kura çekimi ne zaman?

    Ziraat Türkiye Kupası 5. tur kura çekimi bugün saat 15.00'de gerçekleştirilecek. Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak olan kura çekimi A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.


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