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- Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maç tarihleri! Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçları ne zaman, hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maç tarihleri! Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçları ne zaman, hangi kanalda?
- 20.12.2022 - 18:18
İlgiyle takip edilen Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçlarının tarihleri merak ediliyor. 2022 Dünya Kupası finalinin sonrasında 20 Aralık Salı günü ZTK maçları heyecanı sürüyor. Peki Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda yayınlanacak?
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçları ne zaman?
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçları A Spor ekranlarından yayınlanacak.
20 Aralık 2022 Salı
13.00 Kasımpaşa-HangiKredi Ümraniyespor (Recep Tayyip Erdoğan)
13.00 MKE Ankaragücü-Tuzlaspor (Akdeniz Üniversitesi)
15.00 Demir Grup Sivasspor-Esenler Erokspor (Sivas 4 Eylül)
17.00 Fraport TAV Antalyaspor-Manisa FK (Corendon Airlines Park Antalya)
19.00 Medipol Başakşehir-Göztepe (Başakşehir Fatih Terim) 21.00 Fenerbahçe-İstanbulspor (Ülker)
21 Aralık 2022 Çarşamba
13.00 Bitexen Giresunspor-Teco Karacabey Belediyespor (Çotanak Spor Kompleksi)
15.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Uşakspor (Esenler Erokspor)
17.00 Corendon Alanyaspor-Eyüpspor (Kırbıyık Holding)
19.00 Trabzonspor-Yılport Samsunspor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)
21.00 Beşiktaş-Şanlıurfaspor (Vodafone Park)
22 Aralık 2022 Perşembe
13.00 Yukatel Kayserispor-Gençlerbirliği (RHG Enertürk Enerji)
15.00 Arabam.com Konyaspor-Bodrumspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
17.00 Gaziantep FK-Dyorex Boluspor (Kalyon)
19.00 Adana Demirspor-Çaykur Rizespor (Yeni Adana)
21.00 Galatasaray-Ankara Keçiörengücü (Nef)