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Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maç tarihleri! Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçları ne zaman, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maç tarihleri! Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçları ne zaman, hangi kanalda?

2022 Dünya Kupası'nın bitiminin ardından futbolseverler Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçlarını ilgiyle takip ediyor. Peki Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçları ne zaman, hangi kanalda?