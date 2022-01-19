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    Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçları ne zaman? İşte TFF'nin açıkladığı maç takvimi

    Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakaların tarihi merak ediliyor. Peki 2022 Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçları ne zaman?
    • Haber Merkezi
    • 19.01.2022 - 16:52
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    Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçları ne zaman? İşte TFF'nin açıkladığı maç takvimi

    Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) son 16 turu maç tarihleri, futbolseverlerin gündeminde yer alıyor.

    Türkiye Kupası'nda son 16 turu kura çekimi, 14 Ocak Cuma günü saat 11.30'da gerçekleştirildi.

    Eşleşmelerin belli olmasının ardından futbolseverler, gözlerini tek maç eleme usulüne göre oynanacak maç tarihlerine çevirdi.

    Peki, Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçları ne zaman? İşte 2022 ZTK son 16 turuna yükselen takımlar ve son 16 turu maç tarihleri...

    2022 ZTK SON 16 TURU MAÇLARI NE ZAMAN?

    Tek maç eleme usulüne göre oynanacak son 16 turu müsabakaları, 8, 9 ve 10 Şubat tarihlerinde yapılacak. Kupada bu turdan itibaren Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi uygulanmaya başlanacak.

    Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu Kura Çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı. Kura çekimi sonucunda son 16 turu eşleşmeleri şöyle oldu:

    • Aytemiz Alanyaspor-Adana Demirspor
    • VavaCars Fatih Karagümrük-İttifak Holding Konyaspor
    • Kasımpaşa-Gaziantep FK
    • Fenerbahçe-Yukatel Kayserispor
    • Atakaş Hatayspor-Fraport TAV Antalyaspor
    • Royal Hastanesi Bandırmaspor-Demir Grup Sivasspor
    • Altaş Denizlispor-Trabzonspor
    • Beşiktaş-Göztepe

    2022 ZTK TAKVİMİ

    Ziraat Türkiye Kupası'nda 2021-2022 sezonu maç tarihleri şöyle:

    • Son 16 turu: 8-10 Şubat 2022
    • Çeyrek final: 1-3 Mart 2022
    • Yarı final birinci maçlar: 19-20 veya 21 Nisan 2022
    • Yarı final ikinci maçlar: 10-11 veya 12 Mayıs 2022
    • Final: 26 Mayıs 2022

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