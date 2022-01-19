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Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçları ne zaman? İşte TFF'nin açıkladığı maç takvimi

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçları ne zaman? İşte TFF'nin açıkladığı maç takvimi

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakaların tarihi merak ediliyor. Peki 2022 Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçları ne zaman?