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- Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Tur heyecanı devam ediyor! İşte bugünün maç programı..
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Tur heyecanı devam ediyor! İşte bugünün maç programı..
- 09.11.2022 - 11:13
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur heyecanı dün başladı. Türkiye Kupası'nda dün oynanan 7 maçta adeta gol yağmuru yaşandı. dün oynanan 7 maçta toplam 33 gol atıldı.
Futbolseverler bugün oynanacak Ziraat Türkiye kupası maçların programını araştırmaya başladı.
Tek maçlık eleme sistemi üzerinden oynanan 4. tur maçları futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor.Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda heyecan bugün oynanacak 13 maç ile devam edecek.
İşte bugün oynanacak Türkiye Kupası maçları;
13:00 Giresunspor - Ankaraspor
13:00 Keçiörengücü - Bulvarspor
13:00 Ümraniyespor - Efeler 09 Spor
14:00 Altınordu - Bodrumspor
14:00 Bandırmaspor - Karacabey Belediye Spor
14:00 Boluspor - Tarsus İdman Yurdu
14:00 Eyüpspor - Düzcespor
14:00 Gençlerbirliği - Bayburt Özel İdare Spor
14:00 Manisa FK - 23 Elazığ Futbol Kulübü
15:00 Samsunspor - Adanaspor
17:00 Antalyaspor - Pendikspor
19:00 Gaziantep FK - Belediye Kütahyaspor
21:00 Beşiktaş - Serik Belediyespor