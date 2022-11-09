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    Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Tur heyecanı devam ediyor! İşte bugünün maç programı..

    Ziraat Türkiye kupası heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Birbirinden keyifli maçlara sahne olan Türkiye Kupası'nda bugün 13 maç oynanacak. İşte 9 Kasım'da oynanacak maçlar..
    • 09.11.2022 - 11:13
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    Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Tur heyecanı devam ediyor! İşte bugünün maç programı..

    Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur heyecanı dün başladı. Türkiye Kupası'nda dün oynanan 7 maçta adeta gol yağmuru yaşandı. dün oynanan 7 maçta toplam 33 gol atıldı.

    Futbolseverler bugün oynanacak Ziraat Türkiye kupası maçların programını araştırmaya başladı.

    Tek maçlık eleme sistemi üzerinden oynanan 4. tur maçları futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor.Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda heyecan bugün oynanacak 13 maç ile devam edecek.

    İşte bugün oynanacak Türkiye Kupası maçları;

    13:00 Giresunspor - Ankaraspor

    13:00 Keçiörengücü - Bulvarspor

    13:00 Ümraniyespor - Efeler 09 Spor

    14:00 Altınordu - Bodrumspor

    14:00 Bandırmaspor - Karacabey Belediye Spor

    14:00 Boluspor - Tarsus İdman Yurdu

    14:00 Eyüpspor - Düzcespor

    14:00 Gençlerbirliği - Bayburt Özel İdare Spor

    14:00 Manisa FK - 23 Elazığ Futbol Kulübü

    15:00 Samsunspor - Adanaspor

    17:00 Antalyaspor - Pendikspor

    19:00 Gaziantep FK - Belediye Kütahyaspor

    21:00 Beşiktaş - Serik Belediyespor


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