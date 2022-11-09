Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Tur heyecanı devam ediyor! İşte bugünün maç programı..

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Tur heyecanı devam ediyor! İşte bugünün maç programı..

Ziraat Türkiye kupası heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Birbirinden keyifli maçlara sahne olan Türkiye Kupası'nda bugün 13 maç oynanacak. İşte 9 Kasım'da oynanacak maçlar..

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur heyecanı dün başladı. Türkiye Kupası'nda dün oynanan 7 maçta adeta gol yağmuru yaşandı. dün oynanan 7 maçta toplam 33 gol atıldı.

Futbolseverler bugün oynanacak Ziraat Türkiye kupası maçların programını araştırmaya başladı.

Tek maçlık eleme sistemi üzerinden oynanan 4. tur maçları futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor.Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda heyecan bugün oynanacak 13 maç ile devam edecek.

İşte bugün oynanacak Türkiye Kupası maçları;

13:00 Giresunspor - Ankaraspor

13:00 Keçiörengücü - Bulvarspor

13:00 Ümraniyespor - Efeler 09 Spor

14:00 Altınordu - Bodrumspor

14:00 Bandırmaspor - Karacabey Belediye Spor

14:00 Boluspor - Tarsus İdman Yurdu

14:00 Eyüpspor - Düzcespor

14:00 Gençlerbirliği - Bayburt Özel İdare Spor

14:00 Manisa FK - 23 Elazığ Futbol Kulübü

15:00 Samsunspor - Adanaspor

17:00 Antalyaspor - Pendikspor

19:00 Gaziantep FK - Belediye Kütahyaspor

21:00 Beşiktaş - Serik Belediyespor