Ziraat Türkiye Kupası'nda son finalist Alanyaspor

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Fraport TAV Antalyaspor'u 4-0 yenen Aytemiz Alanyaspor, finalde Trabzonspor'un rakibi oldu.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanşında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk eden Aytemiz Alanyaspor, ilk maçtaki 1-0'lık galibiyet sonrası, evinde de 4-0 kazanıp finale yükseldi.

İLK YARI

15. dakikada Alanyaspor 1-0 öne geçti. Bakasetas'ın sol kanattan kullandığı kornere yükselen Caulker'ın kafa topu, defanstan döndü. Cisse, önüne düşen topu kalecinin solundan ağlarla buluşturdu: 1-0



25. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Bakasetas'ın sol köşeden kullandığı kornerde, Ceyhun Gülselam'ın kafa vuruşunda top yere çarparak filelere gitti. 2-0



32. dakikada orta alanda Ceyhun Gülselam kazandığı topu sol kanattan bindiren Fernandes'e çıkardı. Ceza sahası dışı çaprazında topu kontrol eden Junior Fernandes'in şutu direğe çarparak dışarı çıktı.



34. dakikada sağ kanattan gelişen Antalyaspor atağında Hakan Özmert'in ceza sahası içine gönderdiği topa Jahovic kafayı vurdu, kaleci Marafona meşin yuvarlağı çıkardı.



Karşılaşmanın ilk yarısı, Alanyaspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

2. YARININ BAŞINDA FARK 4'E ÇIKTI

İkinci yarıya da gollerle başlayan ev sahibi ekipte Senegalli yıldız Papiss Cisse 46. ve 49. dakikalarda attığı gollerle hat-trick yaparken skoru da 4-0’a getirdi.

ONUR BULUT'UN GOLÜ 'VAR'A TAKILDI

Alanyaspor 81. dakikada Onur Bulut ile beşinci golü buldu ancak ‘VAR’ kararıyla gol iptal edildi. Konu ekip Antalyaspor’un 90. dakikada Amilton ile bulduğu gol ise ofsayt gereçkesiyle geçersiz sayıldı.

ALANYASPOR, KUPADA İLK KEZ FİNALDE

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Aytemiz Alanyaspor, toplamda 5-0’lık skorla tarihinde ilk kez Türkiye Kupası’nda finale yükseldi. Akdeniz temsilcisi, Fenerbahçe’yi eleyen Trabzonspor ile finalde karşı karşıya gelecek.

Finalin tarihi ve yeri ise henüz açıklanmadı.