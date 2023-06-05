Zlatan İbrahimovic futbolculuk kariyerini noktaladı İsveçli ünlü futbolcu Zlatan İbrahimovic, 41 yaşında futbolculuk kariyerini noktaladığını açıkladı.

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İtalya Serie A'da son hafta karşılaşmasında Milan ile Verona karşı karşıya geldi.

Milan, sahasında ağırladığı Verona'yı 3-1 mağlup etti.

Ibrahimovic'ten emeklilik kararı

Milano ekibine galibiyeti getiren golleri Oliver Giroud ve Rafael Leao (2) kaydetti.

Verona'nın golü ise Davide Faraoni'den geldi. Mücadelenin ardından Milan'ın tecrübeli oyuncusu Zlatan Ibrahimovic, emeklilik kararı aldığını duyurdu.

"Futbola veda ediyorum ama sizlere değil"

Milan'dan yapılan paylaşımda, "Efsaneler sonsuza dek yaşar" ifadeleri yer aldı. Zlatan Ibrahimovic ise yaptığı açıklamada, "Futbola veda ediyorum ama sizlere değil." dedi.