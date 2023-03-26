Galatasaray hazırlık maçında Karabağ'ı 2-1 yendi

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Karabağ ile hazırlık maçı oynadı.
Azeri futbolseverler Icardi, Zaniolo gibi yıldızları görecek olmanın da heyecanını yaşadı.
Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanan dostluk maçında satışa sunulan 60 bin biletin tamamı satılırken taraftarlar karşılaşmaya yoğun ilgi gösterdi.
Açılış golü Gomis'ten geldi
Galatasaray, henüz 4. dakikada Bafetimbi Gomis'in golüyle öne geçerken Karabağ 19. dakikada Redon Xhixha ile eşitliği yakaladı.
Temponun bir an olsun düşmediği karşılaşmada skoru Mauro Icardi belirledi.
İcardi penaltıdan galibiyeti getirdi
87. dakikada kendi kazandırığı penaltıda hata yapmayan Arjantinli süperstar, takımına 2-1'lik galibiyeti getirdi.
Gelirler depremzedelere bağışlanacak
Kardeş ülkemizde oynanan mücadelenin tüm gelirleri ülkemizde yaşanan yıkıcı depremlerden zarar görenlere bağışlanacak.
Sadece bilet satışından elde edilen gelirler değil, reklam ve yayın gelirleri de depremzedeler için kullanılacak.
Aliyev maçı izledi
Karşılaşmayı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi tribünden takip etti.