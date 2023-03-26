Galatasaray hazırlık maçında Karabağ'ı 2-1 yendi Galatasaray ile Karabağ, geliri Türkiye'deki depremzedelere bağışlanacak maçta karşı karşıya geldi. Bakü'de oynanan karşılaşmayı Galatasaray 2-1 kazanmayı başardı.

Haber Merkezi

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Karabağ ile hazırlık maçı oynadı.

Azeri futbolseverler Icardi, Zaniolo gibi yıldızları görecek olmanın da heyecanını yaşadı.

Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanan dostluk maçında satışa sunulan 60 bin biletin tamamı satılırken taraftarlar karşılaşmaya yoğun ilgi gösterdi.

Açılış golü Gomis'ten geldi

Galatasaray, henüz 4. dakikada Bafetimbi Gomis'in golüyle öne geçerken Karabağ 19. dakikada Redon Xhixha ile eşitliği yakaladı.

Temponun bir an olsun düşmediği karşılaşmada skoru Mauro Icardi belirledi.

İcardi penaltıdan galibiyeti getirdi

87. dakikada kendi kazandırığı penaltıda hata yapmayan Arjantinli süperstar, takımına 2-1'lik galibiyeti getirdi.

Gelirler depremzedelere bağışlanacak

Kardeş ülkemizde oynanan mücadelenin tüm gelirleri ülkemizde yaşanan yıkıcı depremlerden zarar görenlere bağışlanacak.

Sadece bilet satışından elde edilen gelirler değil, reklam ve yayın gelirleri de depremzedeler için kullanılacak.

Aliyev maçı izledi

Karşılaşmayı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi tribünden takip etti.