Gaziantep FK, Eyüpspor’a sahasında 2-1 mağlup oldu: Boateng'in kavga esnasında attığı gol maça damga vurdu

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında ikas Eyüpspor, deplasmanda Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup etti.

Maça 90+4'üncü dakikada yaşanan gol pozisyonu damga vurdu.

8’inci dakikada orta alandan gelişen Eyüpspor atağında Thiam’ın ara pasında ceza sahasına sokulan Kerem Demirbay, Maxim’in müdahalesi ile yerde kaldı, hakem penaltı noktasını gösterdi.

10’uncu dakikada topun başına geçen Umut Bozok penaltı vuruşunu ağlara gönderdi: 0-1.

23’üncü dakikada savunma arkasına atılan uzun topu kontrol eden Dragus, topu sürdükten sonra kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ancak maçın hakemi ofsayt bayrağını kaldırdı.

İLK YARIYI EYÜPSPOR ÖNDE KAPATTI

42’nci dakikada orta alandan gelişen Gaziantep FK atağında Bayo ile paslaşan Lungoyi topu önüne alıp ceza sahası dışından vurduğu şutu kaleci son anda çıkardı.

İlk yarı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

48’inci dakikada gelişen Gaziantep FK atağında Lungoyi'nin soldan gönderdiği pasla ceza yayı önünde buluşan Maxim'in sert vuruşunda topu kaleci Felipe kornere gönderdi.

66’ncı dakikada orta alandan gelişen Eyüpspor atağında Emre Akbaba’nın ara pasında topla buluşan Thiam’ın kaleci ile karşı karşıya vuruşunu savunma son anda engelledi, top kornere çıktı.

74’üncü dakikada orta alandan gelişen Eyüpspor atağında Mujakic'in savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Umut Bozok'un kaleciyi çalımlayarak yaptığı vuruşta top yandan auta gitti.

FARK 2'YE ÇIKTI

77’nci dakikada sol kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Camaranın iki rakibini geçerek ceza sahası içinden vurduğu şutu kaleci kornere çeldi.

88’inci dakikada orta alandan gelişen Eyüpspor atağında Emre Akbaba'nın sol çaprazdan yaptığı sert vuruşta topu, kaleci Zafer uzaklaştırdı. Pozisyonun devamında önünde kalan topa vuruş yapan Halil Akbunar'ın şutu ağlarla buluştu: 0-2.

MAÇA DAMGA VURAN ANLAR

90+4'üncü dakikada ceza sahası içerisinde yerde kalan Camara ile savunma oyuncuları ve kaleci Felipeli'nin de müdahale olduğu itişme çıktı. Bu sırada orta alanda topla buluşan Boateng topu sürükleyerek boş kaleye gönderdi: 1-2.

(Görüntüler BeIN Sports’tan alınmıştır.)