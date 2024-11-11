Hakan Çalhanoğlu hem gol attı hem de bir ilki yaşadı

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Serie A'da zirveyi yakından ilgilendiren maçta Inter ile Napoli, karşı karşıya geldi. Giuseppe Meazza'daki mücadele 1-1 sona erdi.

KARİYERİNDE BİR İLKİ YAŞADI

Napoli, 23. dakikada Scott McTominay ile öne geçti. Inter, bu gole 43. dakikada milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile cevap verdi.

Bu sonucun ardından Inter 25, Napoli 26 puana yükseldi.

Hakan, 74'te ise Inter kariyerinde bir ilki yaşadı. Tecrübeli futbolcu 20. penaltısında ilk kez filileri bulamadı.