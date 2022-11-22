Petrol
88.78
1.52%
Euro
19.1158
0.22%
Dolar
18.6197
0.00%
Altın
1.046
0.53%
Borsa
4745
3.83%
Bitcoin
301.439
-1.94%
BTXN Coin
5.88
-1.67%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Güneşli 12 C

    Gazeteci Hıncal Uluç'un cenazesi toprağa verildi

    Hayatını kaybeden gazeteci, yazar ve spor yorumcusu Hıncal Uluç'un cenazesi toprağa verildi.
    • Haber Merkezi
    • 22.11.2022 - 15:06
    • Güncelleme : 22.11.2022 - 15:12
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Gazeteci Hıncal Uluç'un cenazesi toprağa verildi

    Vefat eden gazeteci, yazar ve spor yorumcusu Hıncal Uluç için tören gerçekleştirildi.

    Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle 83 yaşında hayata gözlerini yuman Uluç için kariyerinin büyük bölümünü geçirdiği Sabah gazetesinin önünde tören yapıldı.

    Uluç'un sevenlerinin yanı sıra meslektaşlarının katıldığı törende, yakınlarının yaptığı konuşmaların ardından dualar edildi.

    Cenaze namazı Zincirlikuyu Camisi'nde kılındı

    Daha sonra Hıncal Uluç'un naaşı, defnedileceği Zincirlikuyu Mezarlığı'na götürüldü. Uluç'un cenaze namazı, Zincirlikuyu Camisi'nde öğle vakti kılındı.

    Gazeteci Hıncal Uluç un cenazesi toprağa verildi #1

    Çok sayıda kişi katıldı

    Cenaze törenine Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, sarı-kırmızılıların eski başkanları Adnan Polat, Faruk Süren, teknik direktör Fatih Terim, Uluç'un ailesiyle spor, siyaset, sanat ve medya camiasından birçok isim katıldı.

    Gazeteci Hıncal Uluç un cenazesi toprağa verildi #2

    Toprağa verildi

    Hıncal Uluç'un naaşı, kılınan namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

    Gazeteci Hıncal Uluç un cenazesi toprağa verildi #3

    Gazeteci Hıncal Uluç un cenazesi toprağa verildi #4

    Gazeteci Hıncal Uluç un cenazesi toprağa verildi #5

    Gazeteci Hıncal Uluç un cenazesi toprağa verildi #6

    Gazeteci Hıncal Uluç un cenazesi toprağa verildi #7

    Gazeteci Hıncal Uluç un cenazesi toprağa verildi #8


    Kripto milyoneri genç Aslı'nın yatırım sırrı ne?
    Advertorial

    Kripto milyoneri genç Aslı'nın yatırım sırrı ne?

    Gaziantep'teki saldırı anını anlattı
    3. Sayfa

    Gaziantep'teki saldırı anını anlattı

    Bursa’daki cinayeti itiraf etti: Annemi taciz ediyordu
    3. Sayfa

    Bursa’daki cinayeti itiraf etti: Annemi taciz ediyordu

    Görüş Bildir