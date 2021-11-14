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- Karadağ'dan Hollanda karşısında harika geri dönüş
Karadağ'dan Hollanda karşısında harika geri dönüş
- Haber Merkezi
- 14.11.2021 - 00:38
- Güncelleme : 14.11.2021 - 01:18
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Karadağ - Hollanda karşılaşması geceye damga vurdu.
Hollanda, 9. hafta maçında Karadağ'a konuk oldu.
DEPAY PENALTIYI GOLE ÇEVİRDİ
Maça hızlı başlayan Hollanda Memphis Depay'ın 25. dakikada penaltıdan attığı golle 0-1 öne geçti.
İlk yarının tamamlanmasının ardından ikinci yarıda da etkili bir oyun sergiliyen Hollanda, 54. dakikada Depay'ın attığı ikinci golle farkı ikiye çıkardı.
KARADAĞ'DAN HARİKA GERİ DÖNÜŞ
Yediği iki golün ardından oyuncu değişikliği yapan Karadağ, hücüm hattında daha agresif olarak, tehlikeli pozisyonlara girdi.
Karadağ'da ilija vukotic'in 82. dakikada attığı golle skoru bire düşürdü.
Son dakikalara doğru Hollanda defansında baskı kuran Karadağ, Nikola Vujnovic'in 86. dakikada fileleri havalandırması sonucu beraberliği yakaladı.
HOLLANDA LİDERLİĞİNİ KORUDU
Hakemin son düdüğüyle beraber maç 2-2 tamamlandı.
Karşılaşmanın ardından Hollanda, puanını 20'ye çıkararak liderliğini korurken, Karadağ, 12 puanla 4'üncü sırada yer aldı.
G Grubu'nun diğer maçlarında Norveç, Letonya ile 0-0 berabere kalırken, Türkiye, Cebelitarık'ı 6-0 mağlup etti