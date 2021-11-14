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    Karadağ'dan Hollanda karşısında harika geri dönüş

    2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Hollanda karşısında 2-0'dan 2-2'yi yakalayan Karadağ puanını 12'ye çıkardı.
    • Haber Merkezi
    • 14.11.2021 - 00:38
    • Güncelleme : 14.11.2021 - 01:18
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    Karadağ'dan Hollanda karşısında harika geri dönüş

    2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Karadağ - Hollanda karşılaşması geceye damga vurdu.

    Hollanda, 9. hafta maçında Karadağ'a konuk oldu.

    Karadağ dan Hollanda karşısında harika geri dönüş #1

    DEPAY PENALTIYI GOLE ÇEVİRDİ

    Maça hızlı başlayan Hollanda Memphis Depay'ın 25. dakikada penaltıdan attığı golle 0-1 öne geçti.

    İlk yarının tamamlanmasının ardından ikinci yarıda da etkili bir oyun sergiliyen Hollanda, 54. dakikada Depay'ın attığı ikinci golle farkı ikiye çıkardı.

    Karadağ dan Hollanda karşısında harika geri dönüş #2

    KARADAĞ'DAN HARİKA GERİ DÖNÜŞ

    Yediği iki golün ardından oyuncu değişikliği yapan Karadağ, hücüm hattında daha agresif olarak, tehlikeli pozisyonlara girdi.

    Karadağ'da ilija vukotic'in 82. dakikada attığı golle skoru bire düşürdü.

    Son dakikalara doğru Hollanda defansında baskı kuran Karadağ, Nikola Vujnovic'in 86. dakikada fileleri havalandırması sonucu beraberliği yakaladı.

    Karadağ dan Hollanda karşısında harika geri dönüş #3

    HOLLANDA LİDERLİĞİNİ KORUDU

    Hakemin son düdüğüyle beraber maç 2-2 tamamlandı.

    Karşılaşmanın ardından Hollanda, puanını 20'ye çıkararak liderliğini korurken, Karadağ, 12 puanla 4'üncü sırada yer aldı.

    G Grubu'nun diğer maçlarında Norveç, Letonya ile 0-0 berabere kalırken, Türkiye, Cebelitarık'ı 6-0 mağlup etti

    Karadağ dan Hollanda karşısında harika geri dönüş #4

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