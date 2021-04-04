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    Kenyalı atlet Ruth Chepngetich İstanbul Yarı Maratonu'nda rekor kırdı

    Kenyalı atlet Ruth Chepngetich İstanbul Yarı Maratonu'nda rekor kırdı

    İstanbul Yarı Maratonu'nda kadınlarda birinci olan Kenyalı atlet Ruth Chepngetich, 1.04.01'lik derecesiyle dünya rekoru kırdı.
    • AA
    • 04.04.2021 - 11:24
    • Güncelleme : 04.04.2021 - 11:50
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    İstanbul'da bugün yaarı maraton heyecanı yaşanıyor.

    Dünyanın en iyi 8 yarı maratonundan biri olarak değerlendirilen İstanbul Yarı Maratonu, bugün 16. Kez yapılıyor.

    DÜNYA REKORU KIRILDI

    Elit atletlerin mücadele edeceği yarı maraton, saat 10.00'da başladı. Kadınlarda birinci olan Kenyalı atlet Ruth Chepngetich, 1.04.01'lik derecesiyle dünya rekoru kırdı.

    Kenyalı atlet Ruth Chepngetich İstanbul Yarı Maratonu nda rekor kırdı #1

    Maraton, bu yıl da "Yeşil Yarı Maraton" konseptinde koşuluyor. Bu konseptte sporcular için hazırlanan su şişeleri, göğüs numaraları, poşetler ve çipler, geri dönüşümlü malzemelerden yapılarak, baskı materyalleri minimum seviyede tutulacak.

    Kenyalı atlet Ruth Chepngetich İstanbul Yarı Maratonu nda rekor kırdı #2

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