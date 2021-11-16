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    Konyaspor yöneticisi Fatih Korkmaz koronavirüse yenildi

    Bir süredir hastanede koronavirüs tedavisi gören Konyaspor yöneticisi Fatih Korkmaz, 42 yaşında hayata gözlerini yumdu.
    • AA
    • 16.11.2021 - 07:07
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    Konyaspor yöneticisi Fatih Korkmaz koronavirüse yenildi

    Konyaspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Korkmaz (42), yaşamını yitirdi.

    Yeşil-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, “Kulübümüzün yönetim kurulu üyesi Fatih Korkmaz'ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Genç yaşında aramızdan ayrılan Fatih Korkmaz'a Allah'tan rahmet, başta Korkmaz ailesi olmak üzere camiamıza başsağlığı dileriz.” denildi.

    BİR SÜREDİR TEDAVİ GÖRÜYORDU

    Koronavirüse yakalanan Fatih Korkmaz, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bir süredir tedavi görüyordu.

    BUGÜN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

    Fatih Korkmaz’ın cenazesi, 16 Kasım Salı günü (bugün) Hocacihan Tatbikat Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Hocacihan Mezarlığı'na defnedilecek.

    Konyaspor yöneticisi Fatih Korkmaz koronavirüse yenildi #1

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