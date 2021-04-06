Kuzey Kore, Tokyo Olimpiyatları'na katılmama kararı aldı

Kuzey Kore, sporcularını koronavirüsten korumak amacıyla Tokyo Olimpiyatları'na katılmayacağını açıkladı.

Koronavirüs salgını nedeniyle geçen yıl ertelenen 2020 Yaz Olimpiyatları, 23 Temmuz-8 Ağustos 2021 tarihleri arasında Japonya'nın başkenti Tokyo'da yapılacak.

Tokyo Olimpiyatları'nın seyircili yapılması planlanırken, koronavirüs salgınına yönelik endişeler hele giderilemedi.

KUZEY KORE ÇEKİLDİ

Bu da ülkeleri beklenmedik kararlara itti. Kuzey Kore, Tokyo Olimpiyatları'ndan çekildiğini bildirdi.

Kyodo ajansının haberine göre Kuzey Kore Olimpiyat Komitesi, kararın sporcularını koronavirüs salgınından korumak amacıyla alındığını duyurdu.

“TAHMİN ETMEMİŞTİK, ANİDEN OLDU”

Kararın 'şaşkınlıkla' karşılandığını bildiren Tokyo Olimpiyatları Organizasyon Komitesi yetkilisi, "Tahmin etmemiştik, aniden oldu." ifadesini kullandı.

Güney Kore Birleşme Bakanlığı'nın açıklamasında ise "Hükümetimiz Tokyo Olimpiyatları'nın, Koreler arası uyum ve iş birliğinin artırılmasının yanı sıra Kore Yarımadası'nda barış için fırsat olacağını umuyor." ifadesi kullanıldı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un daha önce, turnuvaya takım gönderme isteğini açıklamıştı.