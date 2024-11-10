Londra derbisinde kazanan çıkmadı: Chelsea ile Arsenal berabere kaldı

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Premier Lig'de dev maç...
Premier Lig'in 11. haftasında Chelsea ile Arsenal karşı karşıya geldi.
İLK YARI GÖLSÜZ BİTTİ
Karşılaşmanın ilk yarısında gol çıkmazken 34. dakikada Havertz'in golü VAR'dan döndü ve çizgiyi geçen top değer kazanmadı. İlk 45 dakika 0-0 sona erdi.
Maçta beklenen gol ise 60. dakikada geldi ve Brezilyalı yıldız Gabriel Martinelli Arsenal'i 1-0 öne geçirdi.
10 dakika sonra ise beraberlik golü geldi ve Pedro Neto skoru dengeyi getirdi.
MAÇ BERABERE SONA ERDİ
Geriye kalan dakikalarda başka gol çıkmadı ve karşılaşma 1-1 sona erdi.
Chelsea ile Arsenal puanları paylaşarak 19 puana yükseldi.
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