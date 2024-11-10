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Londra derbisinde kazanan çıkmadı: Chelsea ile Arsenal berabere kaldı

Londra derbisinde kazanan çıkmadı: Chelsea ile Arsenal berabere kaldı İngiltere Premier Lig'de 11. haftada Londra derbisine şahit olundu. Chelsea evinde Arsenal'i konuk etti ancak kazanan çıkmadı.