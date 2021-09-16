Manchester City, Leipzig'i farkla yendi

Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig'i ağırlayan Manchester City, 6-3'lük skorla yenerek turnuvaya avantajlı başladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin A Grubu'nda Manchester City Leipzig'i konuk etti.

Başlama düdüğüyle beraber oyuna üstünlüğünü yansıtan City, Nathen Ake, Nordi Mukiele'nin golleriyle öne 2-0 öne geçti.

Tempolu devam eden maçta ilk yarının sonlarına doğru Leipzig Christoper Nkunku ile fileleri havalandırırken 45+2'de Mahrez sahneye çıkarak penaltıdan topu ağalara gönderdi.

NKUKU HAT-TRİCK YAPTI

İkinci yarının başlamasıyla beraber oyunun hızını arttıran Leipzig aradığı golü 51. dakikada yine Nkunku ile buldu.

Santranın başlamasıyla beraber Leipzig kalesini abluka altına alan İngiliz ekibi, 56. dakikada Jack Grealish ile cevap verdi. Maçı bırakmayan konuk ekip Leipzig ise yapmış olduğu değişiklikler ile tekrar oyuna dönerek Nkuku'ya hat-tricki getiren golle karşılık verdi.

Karşılaşmanın sonlarına doğru yaklaşırken tempoyu bir an olsun düşürmeyen City, 75. ve 85. dakikada bulduğu gollerle 3 puanı hanesine yazdırdı.

GREALİSH'DEN HEM GOL HEM ASİST

Jack Grealish, Eylül 2004'te Wayne Rooney'den bu yana (Fenerbahçe maçı) Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında hem gol atan hem de asist yapan ilk İngiliz futbolcu oldu.