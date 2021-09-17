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    Max Meyer: Takım olarak iyi oynadık

    Frankfurt maçı ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe'nin yeni transferi Max Meyer, "Zor bir maçtı, takım olarak çok iyi oynadık maalesef son dakikalarda attığımız gol sayılmadı" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 17.09.2021 - 01:00
    • Güncelleme : 17.09.2021 - 01:01
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    Max Meyer: Takım olarak iyi oynadık

    Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde Eintracht Frankfurt'a konuk oldu.

    Maça etkili başlayan Fenerbahçe 10. dakikada Mesut Özil'in golüyle 0-1 öne geçti.

    İlk yarının sonlarına doğru hücumda etkisini göstermeye başlayan ev sahibi ekibi Sam Lammers'in golüyle beraberliği yakaladı.

    Max Meyer: Takım olarak iyi oynadık #1

    FENERBAHÇENİN GOLÜ İPTAL EDİLDİ

    İkinci yarıda iki takımın da baskılı oyunu izleyenler tarafından beğenilirken, maçın son anlarında Fenerbahçe'nin iptal edilen golü ise taraftarlara üzüntü yaşattı.

    Max Meyer: Takım olarak iyi oynadık #2

    "ZOR BİR MAÇTI, TAKIM OLARAK ÇOK İYİ OYNADIK"

    Maçın ardından açıklamalarda bulunan sarı laciverli ekibin yeni transferi Max Meyer, "Zor bir maçtı, takım olarak çok iyi oynadık maalesef son dakikalarda attığımız gol sayılmadı. Aynı şekilde çalışmaya devam edeceğiz, pazar günü ligde oynayacağımız maçı kazanmak istiyoruz." dedi

    "HER MAÇI KAZANIP, GRUPTAN LİDER ÇIKMAK İSTİYORUZ"

    Zor bir grupta olduklarını aktaran Meyer, "Bana göre zor bir gruptayız. Her takım gerçekten kaliteli. İyi rakipler var grubumuzda, içeride ve dışarıda Fenerbahçeliler her zaman bizimle. Sonraki maçımız da zor olacak ama biz her maçı kazanıp gruptan lider çıkmak istiyoruz" dedi.

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