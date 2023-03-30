Messi yazarak Messi'yi çizmek! FIFA'dan Lionel Messi paylaşımı

FIFA World Cup isimli resmi twitter hesabından paylaşılan bir video sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin milli takımının yıldızı Lionel Messi için hazırlanan video futbolseverler tarafından beğeni topladı.
2022 Dünya Kupası'nda gösterdiği üstün performans ile ülkesine kupayı kazandıran Lionel Messi'ye olan ilgi iyice arttı.
FIFA Dünya Kupası'nın 12,4 milyon takipçili hesabından paylaşılan video ile Messi'ye övgüler yapıldı.
Messi yazarak Messi'nin bir resminin çizildiği video kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.
İşte o video