19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, İsveç'e 4 attı

Hırvatistan'da düzenlenen hazırlık turnuvasının ikinci maçında 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı ile İsveç karşı karşıya geldi.
Milliler, rakibini 4-2'lik skorla mağlup etmeyi başardı.
MİLLİLER, 4 ATTI
Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre Rovinjsko Stadı'nda oynanan mücadelede ay-yıldızlıların gollerini 32. dakikada Enes Cinemre, 38 ile 77. dakikalarda Emir Tuğra Turhan ve 67.dakikada Berat Luş attı.
İsveç'in gollerini ise 51. dakikada Fred Bozicevic ve 61. dakikada Sion Oppong kaydetti.
RAKİP POLONYA
Milliler, turnuvadaki son maçını 14 Ekim Salı günü Polonya ile oynayacak.