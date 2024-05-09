AA & Ensonhaber
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bugün başlayan Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda, 40'ı aşkın ülkeden 520 sporcu madalya mücadelesi veriyor.
Şampiyonada 19 yaşındaki milli tekvandocu Furkan Ubeyde Çamoğlu, erkekler 54 kiloda yarı finalde Hırvatistan'dan Josip Teskera'yı mağlup ederek finale yükseldi.
Ay-yıldızlı sporcu Furkan, finalde Konstantinos Dimitropoulos'u yenerek altın madalyanın sahibi oldu.
Bakan Bak, şampiyon sporcuyu kutladı
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından paylaştığı kutlama mesajında,
Furkan Ubeyde Çamoğlu Avrupa şampiyonu. Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanan 19 yaşındaki genç sporcumuz Furkan Ubeyde'yi yürekten tebrik ediyorum.
ifadelerini kullandı.
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