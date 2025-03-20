2026 Dünya Kupası biletini alan ilk ülke Japonya

AA & Ensonhaber

Japonya, 2026 Dünya Kupası Asya Elemeleri 3. Tur C Grubu'ndaki 7. maçında Bahreyn'i konuk etti.

Saitama Stadı'nda oynana müsabaka 2-0 ev sahibi takımın üstünlüğüyle sona erdi.

Japonya'ya galibiyeti getiren goller 9. dakikada Wataru Endo ve 87 dakikada Takefusa Kubo'dan geldi.

İLK ÜLKE JAPONYA

Japonya, ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası’na katılmaya hak kazanan ilk ülke oldu.

Grubunda tek beraberlikle namağlup lider olan Japonya, 19 puana ulaşarak üst üste sekizinci kez FIFA Dünya Kupası'na katılmayı garantiledi.

SON 16'DA ELENMİŞLERDİ

2022 Dünya Kupası'nda da başarılı bir görünüm sergileyen Asya ekibi, grubunu lider tamamlamış ve son 16 turunda Hırvatistan'a penaltılarla elenmişti.