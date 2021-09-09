6-1'lik mağlubiyetin ardından Şenol Güneş'in konuşması

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Hollanda maçı sonrası takımla kısa bir konuşma yaptı.

A Milli Takım'ın Dünya Kupası Elemeleri'nde Hollanda'ya 6-1 mağlup olması, futbolcularda ve teknik heyette de büyük hayal kırıklığı yaşattı.

"KEŞKE BİZİM BAŞIMIZA GELMESEYDİ"

Teknik Direktör Şenol Güneş karşılaşma sonrası soyunma odasında oyuncuları ile kısa bir konuşma yaptı.

Güneş, "Futbolda böyle şeyler hep var. Herkesin başına bu tür sonuçlar gelebiliyor. Ama keşke bizim başımıza gelmeseydi. Sizler elinizden gelen mücadeleyi verdiniz. Şimdi gidin kulüplerinizde çok daha iyi oynayın. Bu maçlardan hepimizin çıkaracağı büyük dersler var. Hepiniz iyi futbolcularsınız. Bunu kulüplerinizde gösterin." ifadelerini kullandı.



