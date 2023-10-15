6 golün atıldığı mücadelede İsviçre, Belarus'la berabere kaldı EURO 2024 Elemeleri I Grubu maçında İsviçre sahasında Belarus'la 3-3 berabere kaldı. Alınan bu sonuçla İsviçre liderliğini sürdürdü.

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2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri I Grubu mücadelesinde Murat Yakın yönetimindeki İsviçre ile Carlos Ferrer'in ekibi Belarus karşı karşıya geldi.

Kybunpark'ta oynanan maç müthiş bir geri dönüşe sahne oldu. Müsabakada 3-1 geriye düşen ev sahibi İsviçre son dakikada bulduğu gollerle eşitliği sağladı ve maç 3-3'lük skorla sona erdi.

Maç gol düellosuna sahne oldu

İsviçre 28. dakikada Xherdan Shaqiri ile 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu sonuçla bitti. İkinci yarıda ise Belarus 61. dakikada Max Ngome ile skoru eşitledi, 69. dakikada Denis Polyakov attığı golle beraber Belarus'u 2-1 öne geçirdi. 84. dakikada Dmitry Antsilevski skoru 3-1 yapan golü attı.

Daha sonrasında ise 89. dakikada Manuel Akanji skoru 3-2'ye getirdi, hemen bir dakika sonrasında ise Mohamed Amdouni skoru eşitleyen golü attı ve karşılaşma 3-3 sona erdi.

İsviçre liderliğini korudu

İsviçre aldığı bu beraberlikle beraber puanını 15'e yükseltti ve liderliğini korudu. Belarus ise puanını 6'ya çıkardı ve 5. sırada yer aldı.

İsviçre bir sonraki karşılaşmasında sahasında Kosova'yı ağırlarken, Belarus da sahasında Andorra'yı ağırlayacak.