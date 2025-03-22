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AA & Ensonhaber

UEFA Uluslar Ligi A/B play-off turu rövanş maçında yarın Macaristan'a konuk olacak A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını tamamladı.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden idmanın, taktik organizasyonlarıyla tamamlandığı belirtildi.

KAAN VE MERİH İDMANA KATILMADI

Vincenzo Montella, antrenman öncesi oyuncularla kısa bir toplantı yaptı. Milli takımda Kaan Ayhan ve Merih Demiral, sakatlığı sebebiyle idmanda yer almadı.

MİLLİLER, MACARİSTAN'A GİDECEK

Ay-yıldızlılar, saat 16.00'da İstanbul Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Macaristan'a hareket edecek.