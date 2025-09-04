Abone ol: Google News

A Milli Futbol Takımı'nda küslük yok! Kerem ve Yunus birlikte sevindi

Aralarında küslük olduğu konuşulan Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün, Gürcistan maçındaki 3. golde başrol oynadı. İkili daha sonra ise golü birlikte kutladı.

Yayınlama Tarihi: 04.09.2025 20:24
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında deplasmanda Gürcistan ile karşılaştı.

Boris Paichadze'de oynanan müsabakanın ikinci yarısında milliler 3. golü Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün'ün iş birliği ile buldu.

YUNUS, KEREM'E ATTIRDI

A Milli Takım, Gürcistan deplasmanında 52. dakikada 3. golü buldu.

Bu golde asisti yapan isim Yunus oldu. Yunus, boş kaleye Kerem Aktürkoğlu'na golü attırdı.

KÜS OLDUKLARI KONUŞULUYORDU

Aralarında küslük olduğu konuşulan iki milli yıldız, Gürcistan maçındaki 3. golde başrol oynadı.

"TOKAT GİBİ BİR CEVAP"

Maçın spikeri Alp Özgen, "Kaos bekleyenlere tokat gibi cevap." diye konuştu.

