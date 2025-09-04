A Milli Futbol Takımı'nda küslük yok! Kerem ve Yunus birlikte sevindi Aralarında küslük olduğu konuşulan Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün, Gürcistan maçındaki 3. golde başrol oynadı. İkili daha sonra ise golü birlikte kutladı.