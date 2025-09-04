Mert Müldür, Gürcistan'a bir kez daha gol attı

FIFA 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu ilk maçında Türkiye deplasmanda Gürcistan’ın konuğu oldu.
Başkent Tiflis’teki Boris Paichadze Ulusal Stadyumu’nda oynanan karşılaşmanın henüz 3. dakikasında milliler golü buldu.
GOL NASIL GELİŞTİ ?
Milli Takım'ın soldan kazandığı köşe vuruşunda Arda Güler, kale sahası ile penaltı noktası arasında kavisli ortaladı.
Çok iyi yükselen Mert Müldür kafayı vurdu. Meşi yuvarlak sağ köşeden ağlara gitti.
YİNE SAHNEYE ÇIKTI
Böylelikle Mert Müldür, Gürcistan'a karşı dejavu yaşadı.
EURO 2024'te F Grubu'nda Gürcistan ile oynanan ve 3-1 kazandığımız maçta ağları havalandıran Mert Müldür, Dünya Kupası Elemeleri'ndeki maçta da gol sevinci yaşadı.