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A Milli Futsal Takımı'nın aday kadrosu belli oldu

A Milli Futsal Takımı'nın aday kadrosu belli oldu A Milli Futsal Takımı'nın 10 Nisan Perşembe günü deplasmanda Polonya ve 15 Nisan Salı günü Kocaeli'de Moldova ile oynayacağı 2026 Avrupa Şampiyonası grup eleme maçlarının aday kadrosu açıklandı.