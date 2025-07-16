A Milli Takım, Bulgaristan'ı Bursa'da konuk edecek

A Milli Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda kasım ayında oynayacağı son iç saha maçında Bulgaristan ile Bursa'da karşılaşacak.

Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanacak mücadele, 15 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

SON MAÇ 2023'TE

A Milli Takımımız, 2016 yılından itibaren Bursaspor'un iç saha maçlarına ev sahipliği yapan stadyumda, son olarak EURO 2024 Avrupa Elemeleri'nde 28 Mart 2023 tarihinde Hırvatistan ile karşı karşıya gelmişti.

BURSA'DA 9 MAÇ OYNANDI

Ay-Yıldızlılar, Bursa'da daha önce 6'sı resmi, 3'ü özel olmak üzere toplam 9 karşılaşma oynadı.

Bu müsabakalarda 3 galibiyet, 2 beraberlik, 4 de mağlubiyet aldı.

UNUTULMAZ MAÇLAR

A Milli Takımımız, daha önce Bursa Atatürk Stadyumu'nda oynadığı unutulmaz maçlarda 1998 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Hollanda'yı, 2000 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde ise Almanya'yı 1-0'lık skorlarla mağlup etmiş, İrlanda Cumhuriyeti'ni de play-off turunda saf dışı bırakıp EURO 2000 finallerine katılmayı garantilemişti.

BULGARİSTAN'DAN SONRA RAKİP İSPANYA

Öte yandan A Milli Takımımız, Bulgaristan müsabakasından 3 gün sonra, 18 Kasım Salı günü gruptaki son maçını deplasmanda İspanya ile yapacak.

Sevilla kentindeki La Cartuja Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22.45'te başlayacak.