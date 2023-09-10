A Milli Takım, Eskişehir'deki son çalışmasını gerçekleştirdi Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Ermenistan'la 1-1 berabere kalan A Milli Takım, Japonya ile yapacağı hazırlık maçı öncesinde Eskişehir'deki son idmanını yaptı.

İHA

Japonya ile oynayacağı özel maç için bugün Hollanda'ya gidecek A Milli Futbol Takımı, yolculuk öncesi Eskişehir'de basına kapalı bir antrenman yaptı.

Teknik Direktör Stefan Kuntz yönetiminde, Yeni Eskişehir Stadyumu'nda gerçekleştirilen antrenman ter idmanı şeklinde geçti ve aday kadroda yer alan tüm futbolcular çalışmada yer aldı.

Japonya ile maç yapacağız

Milliler, 12 Eylül Salı günü Belçika'da Japonya ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

Ay-yıldızlılar, bugün saat 15.00'te Hasan Polatkan Havalimanı'ndan Hollanda'nın Maastricht Aachen Havalimanı'na yolculuk edecek, oradan da kamp yapacağı Sittard kentine geçecek.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)