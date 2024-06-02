A Milli Takım, İtalya karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Futbol Takımımız, İtalya ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarına devam etti.

İHA

EURO 2024 öncesindeki ilk özel maçında 4 Haziran'da Bologna'da son Avrupa şampiyonu İtalya ile özel maçta karşılaşacak A Millî Takım, bu müsabakanın hazırlıklarını TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Aday kadrodaki tüm isimler çalışmada yer aldı

Teknik Direktör Vincenzo Montella nezaretinde yapılan çalışmaya aday kadroda yer alan tüm futbolcular katıldı.

Aktivasyon egzersizleriyle başlayan antrenmanda daha sonra ısınma ve pas çalışmasıyla devam etti.

Daha sonra iki gruba ayrılan futbolculardan bir bölümü rondo çalışması yaparken, diğerleri ise serbest vuruşlar üzerine çalıştı.

Son bölümde ise çift kaleli taktik oyun oynandı.

Hamit Altıntop devam etti

Ay-Yıldızlıların bugünkü antrenmanını TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da izledi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)