A Milli Takım'da Abdülkerim Bardakcı gerçeğini Stefan Kuntz açıkladı Stefan Kuntz, baş ağrısı nedeniyle kadrodan çıkartılan Abdülkerim Bardakcı'nın Galatasaray'ın Karabağ ile oynadığı maçta forma giymesine şaşırdığını söyledi.

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde A Milli Takım kadrosuna uzun bir aranın ardından davet edilen Galatasaray futbolcusu Abdülkerim Bardakcı, yaşadığı baş ağrısı şikayeti nedeniyle kadrodan çıkarılmıştı.

Ancak Abdülkerim Bardakcı, dün oynanan ve geliri depremzedelere dağıtılacak Karabağ-Galatasaray karşılaşmasında 46. dakikada oyuna girmesiyle kafalarda soru işareti yarattı.

Yaşanan bu olayların ardından A Milli Takım çalıştırıcısı Stefan Kuntz, Abdülkerim'in maçta forma giymesine şaşırdığını belirtti.

"Yaklaşık 2 haftalık tedavi süreci olacağı söylenmişti"

A Milli Takım kadrosundan baş ağrısı şikayeti nedeniyle çıkarılan Abdülkerim Bardakcı, hakkında Stefan Kuntz, şunları söyledi:

"Biz kamp için pazar günü toplandık. 4 günlük sürecin 3 gününü Abdülkerim hastanede geçirdi. Oradaki tedavi olduğu nöroloji bölümündeki uzman doktor bize rapor gönderdi. Bu raporda onun biraz dinlenmesi gerektiğini ve yaklaşık 2 haftalık tedavi süreci olacağı söylenmişti.

Böyle bir net rapor aldığınızda uzmanlara güvenmeniz gerekiyor. Aynı zamanda futbolcular takımlar için çok önemli. Bize böyle bir rapor veriliyorsa, oyuncuları hiçbir şekilde riske sokamayız. Bu doğrultuda bu kararı verdik. Dün oynamasına şaşırmadım değil. Eğer bu süreçte tedavisi iyi gidiyorsa, oynayabilecek seviyedeyse buraya gelmesi sağlansa o bizim için daha olumlu olabilirdi."

"Abdülkerim milli takımdan ayrılmak istemedi"

Öte yandan Galatasaray Kulüp doktoru Yener İnce, Abdülkerim'in durumu hakkında şu açıklamayı yapmıştı:

"Abdülkerim Bardakcı, milli takımdaki doktor arkadaşlarımıza bir baş ağrısı şikayetiyle başvuruyor. 2 günlük müşahede süresi geçiriyor. Daha sonra milli takımın sağlık ekibi, oyuncunun milli takımdan ayrılmasına karar veriyor. Kadrodan çıkarıyor. Oyuncumuz bize geldiğinde benzer bulgular vardı. Baş ağrısı devam ediyordu.