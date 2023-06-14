A Milli Takım'da Çağlar Söyüncü sakatlandı A Milli Takım'da Çağlar Söyüncü, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkartıldı.

EURO 2024 Elemeleri'nde Letonya ve Galler ile karşılaşacak A Milli Takım'a kötü bir haber geldi.

A Milli Takım'da Çağlar Söyüncü, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkartıldı.

TFF duyurdu

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde: