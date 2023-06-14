A Milli Takım'da Çağlar Söyüncü sakatlandı

EURO 2024 Elemeleri'nde Letonya ve Galler ile karşılaşacak A Milli Takım'a kötü bir haber geldi.
A Milli Takım'da Çağlar Söyüncü, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkartıldı.
TFF duyurdu
TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:
Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, sağ arka adalesindeki sakatlığı sebebiyle A Millî Takım'ın Letonya ve Galler ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosundan çıkarıldı.
Çağlar, A Milli Takımımızın Riga'ya yapacağı yolculuk öncesinde teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla vedalaşarak kamptan ayrıldı.