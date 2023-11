A Milli Takım'da yeni hedef! Montella, Can Uzun'u kadroya çağıracak İtalyan çalıştırıcı Vincenzo Montella, Nürnberg forması giyen Can Uzun'u Mart ayındaki dönemde A Milli Takım'a almayı planlıyor.

Almanya'da düzenlenecek olan 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılım hakkı sağlayan A Milli Futbol Takımımız, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde yeni bir yapılanmaya gidiyor.

Milliler, Juventus forması giyen Kenan Yıldız'ın ardından yeni bir genci daha kadroya kazandırmak istiyor.

Yeni hedef Can Uzun

Alman basınından Sport 1'de yer alan habere göre, milli takımın yeni hedefinin Nürnberg forması giyen Can Uzun olduğu belirtildi.

A Milli Takım'ın teknik direktörü Vincenzo Montella'nın, mart ayındaki milli maç döneminde 18 yaşındaki genç oyuncuyu A Milli Takım'a almayı düşündüğü belirtildi.

Can Uzun'un, Kenan Yıldız ile yakın arkadaş olduğu ve Yıldız'ı Almanya maçındaki golünden dolayı tebrik ettiği vurgulandı.

Almanya da peşinde

Öte yandan Almanya Futbol Federasyonu'nun, Kenan Yıldız'ın aksine Can Uzun'u kendi takımlarına kazandırmak için harekete geçtiği kaydedildi.

Almanya U20 Milli Takımı Teknik Direktörü Hannes Wolf'un, Can Uzun'u ikna etmek istediği belirtildi.

U20 Teknik Direktörü Wolf ve sportif direktör Joti Chatzialexiou'nun Can Uzun'u net bir plan gösterdiği ifade edildi. Can Uzun'un Almanya için ilk etapta U21 Milli Takımı'na düşünüldüğü aktarıldı.

Kararını henüz vermedi

Can Uzun'un şu ana kadar sadece Türkiye'nin alt yaş kategorilerinde milli takım formaları giydiği hatırlatıldı. Uzun'un daha önce iki kez de Türkiye'nin U21 Milli Takımı'ndan davet aldığı ancak sakatlığı nedeniyle oynayamadığı ifade edildi.

Can Uzun'u zor bir karar beklediği ve genç oyuncunun Mart ayında kararını verebileceği öne sürüldü.

15 maçta 8 gol attı

Bu sezon Bundesliga 2'de Nürnberg'te 15 maçta sahaya çıkan Can Uzun, 8 gol attı ve 2 asist yaptı. Can Uzun, sekiz ve on numaranın yanı sıra forvet olarak da görev yapabiliyor.