A Milli Takımımız, Japonya'ya 4-2 mağlup oldu Türkiye A Milli Futbol Takımımız, Belçika'nın Genk kentinde karşılaştığı Japonya'ya 4-2 yenildi.

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Belçika'da oynanan hazırlık maçında Hajime Moriyasu'nun ekibi Japonya ile Stefan Kuntz'un çalıştırdığı A Milli Futbol Takımımız karşı karşıya geldi.

Genk'in maçlarını oynadığı Cegeka Arena'da oynanan maçı Japonya 4-2 kazanırken golleri; 15. dakikada Atsuki Ito, 28 ile 36. dakikalarda Keito Nakamura ve 78. dakikada penaltıdan Junya Ito kaydetti.

A Milli Takımımız'ın gollerini ise 44. dakikada Ozan Kabak ve 61. dakikada Bertuğ Yıldırım kaydetti.

Ekim'de Hırvatistan ile oynayacağız

A Milli Takımımız bir sonraki milli arada 12 Ekim Perşembe günü Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Hırvatistan'a konuk olurken, Japonya 13 Ekim Cuma günü hazırlık maçında Kanada'yı ağırlayacak.

Maça kötü başladık

Karşılaşmanın ilk devresinde Japonya karşısında 3-0 geriye düşen milliler, ilerleyen dakikalarda 2 gol bulsa da 1 gol daha yedi ve 4-2 mağlup olmaktan kurtulamadı.

İstifa sesleri

Belçika'da oynanan maç sırasında stada gelen bir grup Türk seyirci, "İstifa Kuntz" tezahüratları yaptı. Japonya'nın maçta 3-0 öne geçmesinin ardından Belçika'daki Türk taraftarlar, A Milli Takımı pas yaparken yuhalayarak ve ıslıklayarak protesto etti.

Eşitlik bozuldu

Daha önce Japonya ile oynadığım 2 maçın 1'inden 1-0 galibiyetle, diğerinden ise 1-0 mağlubiyetle ayrılan milliler, bu maçta aldığı mağlubiyet ile galibiyet sayılarında 2-1 geriye düştü.

2 kez direğe takıldılar

Karşılaşmadan galip olarak ayrılan Japonya, 56. dakikada Takefusa Kubo ve 63. dakikada Kyogo Furuhashi ile 2 kez direğe takıldı.