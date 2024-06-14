A Milli Takımımızda fotoğraf heyecanı: Arda Güler gündem oldu
ensonhaber.com

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024'te mücadele edecek.

Vincenzo Montella yönetiminde Almanya'da düzenlenen turnuvaya katılacak olan milli takımımızda fotoğraf çekimleri de yapılmaya devam ediliyor.

Real Madrid forması giyen de, öncesinde kamera karşısına geçen futbolcular arasındaydı...

İkonikleşen gol sevinciyle fotoğraf çektiren yıldız futbolcu, sosyal medyada da gündem oldu.

"Gol sevincim tevekküle dayanıyor"

Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi kazanarak bu kupayı kazanan ilk Türk futbolcu olan Güler, gol sevinciyle alakalı da şunları söylemişti:

Gol sevincim tevekküle dayanıyor. Her şeyin Allah'tan geldiğine inanıyorum.