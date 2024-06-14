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A Milli Takımımızda fotoğraf heyecanı: Arda Güler gündem oldu

A Milli Takımımızda fotoğraf heyecanı: Arda Güler gündem oldu Avrupa Şampiyonası yani daha bilinen adıyla EURO 2024'te mücadele edecek olan A Milli Futbol Takımımızda, Arda Güler'in fotoğraf çekiminde verdiği poz gündem oldu.