A Milli Takımımızın aday kadrosu belli oldu A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz; EURO 2024 Elemeleri'nde Ermenistan ve Hırvatistan'la oynayacağımız maçların kadrosunu belirledi.

A Milli Futbol Takımı'nın 25 Mart Cumartesi günü saat 20.00'de deplasmanda Ermenistan ve 28 Mart Salı günü saat 21.45’te Bursa Stadyumu'nda Hırvatistan ile oynayacağı 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nin aday kadrosu açıklandı.

3 isim ilk kez davet aldı

A Milli Takım kadrosuna, Galatasaray forması ile başarılı bir sezon geçiren Abdülkerim Bardakcı, Schalke 04 forması giyen gurbetçi futbolcu Mehmet Can Aydın ve Ümraniyespor'un golcüsü Umut Nayir ilk kez seçildi.

İşte A Milli Takım'ın aday kadrosu:

Kaleciler: Altay Bayındır, Fehmi Mert Günok, Uğurcan Çakır

Savunma: Zeki Çelik, Onur Bulut, Abdülkerim Bardakcı, Cenk Özkacar, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Tayyip Talha Sanuç, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu

Orta Saha: Abdülkadir Ömür, Barış Alper Yılmaz, Cengiz Ünder, Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Mehmet Can Aydın, Orkun Kökçü, Salih Özcan, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu

Forvetler: Cenk Tosun, Enes Ünal, Umut Nayir.